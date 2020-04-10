台積電(2330)2020年3月營收創下新台幣1135.2億元新高，第一季營收3105.97億元，只比去年第四季的營收高峰3172.37億元小減約2%，新台幣營收表現略優於預期。

台積電3月營收回升至千億元之上且首度突破1100億元創下單月歷史新高，達1135.2億元，月增21.5%，亦較去年同期增加42.4%。2020年1至3月營收約為3105.97億元，較去年同期增加42%。

台積電第一季表現不淡，公司於上季法說會即對今年首季展望樂觀；台積公司預期今年第一季仍將受惠於5G智慧型手機的持續出貨，預估2020年第一季營收在102億美元到103億美元之間，比上季新高的103.9億美元僅小降0.9%至1.8%。以美元對新台幣29.9元計算，台積電第一季單季新台幣營收目標在3049.8億元至3079.7億元，季減2.9%到3.9%，實績達到3105.97億元，季減僅約2.09%；台積電也預期，第一季毛利率在48.5%到50.5%，營業利益率約37.5%到39.5%，雙率維持高檔水準。

儘管面對新冠病毒疫情干擾，台積公司並未調整今年首季的財務預估。台積公司於上季法說會也看好今年全球晶圓代工營收將大幅成長17%，台積公司表現會優於產業平均。

不過，因新冠肺炎疫情延燒歐美及全球地區，大立光已於本周四法說會預期第二季業績比第一季下滑；受到5G智慧型手機的需求調降影響，外資也預估台積電今年第二季營收將比第一季減少。

台積公司即將於下周四(16日)舉行法說會，對於第二季的展望以及是否調整今年產業成長預估，將是市場關注的焦點。

(時報資訊)