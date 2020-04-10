元太(8069)與電子紙解決方案商Visionect合作為居家工作環境帶來創新解決方案－電子紙居家辦公助理Joan Home，Joan Home是可顯示時間排程表的電子紙居家辦公助理，協助居家工作者提升工作效率。

10年來，元太與Visionnect的合作為會議室管理解決方案產業帶來改變，Visionect受歡迎的電子紙會議室預約系統Joan，即是採用元太的電子紙技術設計而成，Joan Home的前一代產品Joan 6獲全球許多領導企業採用，包括微軟、NASA、三星與亞馬遜等。Joan Home將延續一系列的高效節能的辦公場域解決方案，為居家辦公環境帶來更佳的工作效率。

近期因新冠疫情導致全球工作型態突然改變，成千上萬的父母與個人被迫使在家遠端與團隊合作辦公。當居家工作者在專注的工作狀態下或正進行線上會議時，若受到干擾，將會大幅的降低其工作效率與工作品質，導致延遲完成工作任務的時程，在個人生活與居家辦公無法明確區分情況下，居家工作者必須面對工作時間不被打斷的挑戰，重新調整工作與生活型態，以提高個人工作生產力。

(時報資訊)