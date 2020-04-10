日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）公告2020年3月自結合併營收3.59億元，月減32.5％、年減0.68％，降至近11月低點。不過，累計首季合併營收19.72億元，雖季減6.17％、仍年增達34.19％，改寫同期新高。

紅馬表示，3月「Furusato 360」自治體回禮商品的網站總刊登數年增4成，跨平台效益顯現帶動3月故鄉納稅業務營收年增達74％，累計首季營收年增達77％。不過，受新冠肺炎疫情全球擴散影響，伴手禮業務3月營收年減達約50％，致使整體營收出現「雙降」。

展望後市，紅馬今年將與其他大型入口網站尋求合作推廣故鄉納稅業務，預估下半年可望再增加入口網站合作及自治體回禮商品的網站總刊登數，進一步提高各自治體故鄉納稅回禮的瀏覽率及營收、獲利貢獻，降低公司營運受旅遊淡旺季的影響。

紅馬指出，「Furusato 360」平台是透過公司自有API技術，將商品同步刊登於各大網站上，將有助於達到規模經濟，進一步貢獻整體獲利。公司將持續優化系統、提高業務效率，降低人事及外部系統使用費用，今年整體故鄉納稅業務營收、獲利成長動能無虞。

伴手禮業務方面，由於新型冠狀肺炎肆虐全球，日本政府3月初起陸續實施出入國限制等相關規定，亞太、美國與歐洲等多國已列為旅遊限制國家，致使3月伴手禮業務年減達約5成。

針對疫情擴散對伴手禮業務影響，紅馬提出幾項因應對策，包括加強管銷費用控管、優化伴手禮電商平台，並拓展節慶禮品及企業採購市場。預期待全球疫情降溫、伴手禮業務調整完畢，可望迎來下半年旺季效益。

(時報資訊)