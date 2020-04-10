中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，國內確診個案新增1例死亡，為我國第6例死亡個案。該個案為埃及旅遊團團員(案101，70多歲男性)，本身有慢性病史，3月17日發病就醫、3月19日確診，個案於入院時無明顯肺炎，收治一般隔離病房，3月20日檢查發現肺部浸潤明顯增加，並出現呼吸窘迫情形，轉至加護病房隔離治療，後續個案因肺炎持續惡化，不幸於4月9日病逝。

指揮中心統計，昨(9)日國內新增1,580例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計43,886例(含38,780例排除)，其中382例確診(今日新增案381、382)，分別為328例境外移入及54例本土病例。確診個案中6人死亡，91人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，健康情形良好，持續於集中檢疫所進行密切健康監測。

指揮中心指出，全球累計1,548,560例確診，分布於183個國家/地區；病例數以美國461,437例、西班牙152,446例、義大利143,626例、德國108,202例及法國86,334例為多；病例中94,397例死亡，以義大利18,279例、美國16,478例、西班牙15,238例、法國12,210例及英國7,978例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )