元太10日宣布，與Visionect合作為居家工作環境帶來創新解決方案電子紙居家辦公助理Joan Home。Joan Home是可顯示時間排程表的電子紙居家辦公助理，協助居家工作者提升工作效率。 近10年來，元太科技與Visionnect的合作為會議室管理解決方案產業帶來改變，Visionect受歡迎的電子紙會議室預約系統Joan，即是採用元太科技的電子紙技術設計而成，Joan Home的前一代產品Joan 6獲全球許多領導企業採用，包括微軟、NASA、三星與亞馬遜等。

元太董事長李政昊表示，電子紙技術可應用的範圍廣泛，從戶外看板至室內辦公室場域的導入，已經實現許多多元化應用，我們非常高興看到電子紙技術再延伸至居家情境的使用，展現電子紙技術的廣泛應用性與絕佳的發展契機，在新冠疫情期間，幫助許多居家工作者，專注提升工作效率並兼顧家庭生活。

近期因新冠疫情導致全球工作型態突然改變，成千上萬的父母與個人被迫使在家遠端與團隊合作辦公。當居家工作者在專注的工作狀態下或正進行線上會議時，若受到干擾，將會大幅的降低其工作效率與工作品質，導致延遲完成工作任務的時程，在個人生活與居家辦公無法明確區分情況下，居家工作者必須面對工作時間不被打斷的挑戰，重新調整工作與生活型態，以提高個人工作生產力。

Joan Home是可顯示居家工作者時間排程表與當下狀態的電子紙居家辦公助理，也可客製化顯示內容，例如做為電子畫框使用、顯示任務清單，或是增加任何使用者想顯示的資訊。由於採用電子紙作為顯示螢幕，它看起來如傳統紙張，具有舒適的高閱讀性，並且具有低耗電特性，無需插電，只需每幾個月充電一次。 Joan Home採用簡約的原則而設計，可連結與即時更新使用者的行事曆，讓使用者保持時間管理井然有序，並具有能與居家室內設計融合的經典外型，只需將磁鐵黏貼於任何乾淨的牆面，即可將裝置放置於磁鐵黏貼處，無需對牆面鑽洞、接線，造成牆面的損壞。

(工商 )