為優化公共運輸環境，基隆市耗資達6億1千萬元在台鐵基隆車站新站南、北出口間的鐵道上方建基隆城際轉運站，以國際級公共建築概念設計，打造一座包含國道客運、市公車站、火車站及旅客服務中心的大型城際轉運站。林右昌於10日指出，該建築預計明年7月完工，讓基隆整體改造帶進下一個新階段，也讓通勤民眾更方便。

林右昌上午領著觀銷處等單位前往視察轉運站工程進度，觀銷處長曾姿雯則指出，最近天候多雨，截至目前施工實際進度為18.46％，較預定進度超前，舊火車站已完成結構補強，後續施作鋼板內灌注環氧樹脂，新建轉運站的一、二樓基礎版鋼筋綁紮已完成，預計後續會將候車頂棚區完成基礎開挖出土等，將把基隆舊火車站重塑後，與城際轉運站大頂篷融合，成為城際轉運站的一部分。

林右昌則指出，往北站側於20日起將進行鋼構組立的工程，市民到時候會看到轉運站逐漸完成，等到明年完工後，將會讓市民感受到市中心全新改造的樣貌。針對舊火車站改造的部分，林右昌表示，站體結構逐步完成，接著將架構新的帷幕，他期盼儘快把轉運站如期完工，並後續緊接著朝小艇碼頭、國門廣場下階段國門改造計畫邁進，翻新整個舊基隆都市，帶給市民更方便的運輸空間。

(中時 )