龍寶建設送點心到台中市西屯區公所表達對防疫人員的謝意，董事長張麗莉在感謝信中向區公所團隊表示「您們辛苦了！」（盧金足攝）

台中市西屯區各界向忙碌的防疫第一線人員致敬，引發企業迴響！龍寶建設公司董事長張麗莉10日寫了一封感謝信給西屯區公所區長陳寶雲及同仁，並贈送她女兒親手做的生乳捲給公所里幹事享用，陳寶雲代表公所謝謝企業界關懷，防疫上緊發，來自社會的慰勞與祝福，帶來暖意。

近日陸續有多名里長及社團帶著點心、水果慰勞區公所里幹事，市長盧秀燕為體恤同仁，也指示動支第二預備金支援加班費。

陳寶雲說，盧秀燕與各界的愛心關懷，溫暖同仁的心，西屯區公所盡心盡力執行防疫工作，也請民眾要配合居家檢疫等，讓台灣早日平安度過疫情考驗。

龍寶建設由董事長特助王秀蓮帶著感謝信及點心到區公所表達謝意，張麗莉在感謝信中向區公所團隊表示「您們辛苦了！」感謝辛苦與付出並表達最深的敬意，並致送其女兒親手烘焙的點心、茶葉蛋等慰勞辛苦的里幹事。

西屯區目前累計居家檢疫服務案件超過2000件，執行防疫工作第一線的里幹事，除了24小時待命外，無論上班或假日，每天需負責打電話、確認居家檢疫者的行蹤及分送居家檢疫關護包、物資包，在服務高峰期晚上8、9點都還在處理案件。

陳寶雲指出，第一線防疫人員自疫情爆發以來，堅守崗位，防疫無假期，日夜守護民眾健康不敢鬆懈，深怕有疫情破口造成社區感染；西屯區居家檢疫民眾人數居台中市之冠，里幹事及公所同仁全力整備不敢懈怠。

她感謝許多里長、企業及團體為區公所同仁的辛苦加油打氣，提供飲料、紅豆餅、點心等來慰勞第一線人員，給辛勤的防疫人員加油打氣，讓公所同仁感到非常窩心。

(中時 )