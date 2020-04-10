昨確診的案382（師大生）和案380都是無症狀確診者，且兩人都是被傳染者，引起民眾擔憂，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，疫情爆發已3個多月，台灣目前防疫還算成功，如果無症狀傳染力很強，應會出現多起社區群聚感染才對。

無症狀感染者一直屢受各國關注，也都在探討其傳染力強不強？病毒量高還是低？對此，陳時中回應，無症狀的確會令人擔憂，目前已知在最初感染、發病前後病毒量較高，知道的越清楚對防疫就越有幫助，不過就台灣目前狀況來看，疫情爆發迄今3個多月，台灣應會出現多起社區群聚感染才對。

(中時電子報)