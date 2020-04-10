台塑四寶受到新冠肺炎疫情衝擊，第一季有台塑、台化以及台塑化呈現單季虧損，其中又以受到原油價格崩跌衝擊最直接的台塑化影響最鉅，每股虧損1.05元，南亞則在電子材料撐腰下，單季每股小賺0.13元。

台塑(1301)第一季合併營業額420億元，季衰退13.5%，台塑今年第一季受新冠肺炎疫情及原油價格暴跌影響，拖累原料乙、丙烯及下游衍生物產品行情，各產品價格都比去年第四季下跌，幅度介於2~12%，累計第一季合併稅後虧損4億元，季減少112.5%，每股虧損為0.06元。

南亞(1303)第一季合併營業額655.57億元，季減少8.5%，受新冠肺炎及春節連假影響，電子材料產品營收減少12.72%、塑膠產品減少13.15%、聚酯及化工產品也有小幅減少；受惠於5G建設，電子材料產品首季獲利顯著增加14.5億元，其中電路板轉虧為盈，獲利增加7.8億元，支撐第一季歸屬母公司稅後利益為10.05億元，每股稅後盈餘0.13元。

台化第一季營業額季衰退9.5%，主要是因為受疫情及油價驟跌影響，市場需求停滯，主要產品行情均低於去年第4季，且受疫情影響導致市場萎縮，加上大陸新產能投產，油價又驟跌，在成品、原料價格下跌與高庫存成本影響下，第一季營業利益呈現虧損，累計台化第一季歸屬母公司稅後虧損為46.05億元，每股稅後虧損0.79元。

台塑化(6505)第一季合併營業額1375.31億元，季減少8.8%，台塑化第一季平均原油煉製量433.7千桶/日，較2019年第四季增加0.6千桶/日，合計油品銷售量44,358千桶，比2019年第四季減售415千桶，累計第一季自結合併稅後虧損100.03億元，歸屬母公司的稅後虧損99.93億元，每股稅後虧損為1.05元。

(時報資訊)