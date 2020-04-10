東貝董事長由副董事長邱顯明代理 14:512020/04/10 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東貝（2499）公告代理董事長人選，由於董事長吳慶輝因故無法行使職權，為避免影響公司正常運作，東貝109年4月10日第10屆第8次董事會（臨時董事會）決議，自109年4月10日起，於吳慶輝停止執行職務期間，由副董事長邱顯明代理董事長職務。 東貝因無法出具108年度財報，股票已於本月7日暫停交易，最後一個交易日收盤價已經跌破5元。 (工商 ) #東貝 #副董事長 #代理董事長 #吳慶輝 #職務 也許您會感興趣 推薦閱讀 涉掏空中影 前副董事長莊婉均判8年半定讞 16:392020/04/06 社會 東貝光電涉財報不實 負責人羈押禁見 12:222020/04/08 社會 投保法修正：董監遭法院解任3年內不得任相關職務 13:552020/04/09 政治 職務再設計開放企業及勞工申請 助中高齡人才續留職場 20:212020/04/09 生活 財經熱門新聞 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 即時 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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