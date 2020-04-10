東貝（2499）公告代理董事長人選，由於董事長吳慶輝因故無法行使職權，為避免影響公司正常運作，東貝109年4月10日第10屆第8次董事會（臨時董事會）決議，自109年4月10日起，於吳慶輝停止執行職務期間，由副董事長邱顯明代理董事長職務。

東貝因無法出具108年度財報，股票已於本月7日暫停交易，最後一個交易日收盤價已經跌破5元。

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