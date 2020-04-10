《多情城市》演員兵家綺、德馨、李珞晴，日前撥空上民視娛樂網路節目《娛樂超skr》，不少網友透露想看「欠咖」（精明）女生一起接受受訪，主持人小路、阿甘笑說這集「完全是網友敲碗成行的」，3人節目中自稱是團體「SHY」，聚在一塊吵得像菜市場，完全沒有主持人可以插話的餘地。

兵家綺則在現場就被稱「反派始祖」，她說她當初最欣賞就是苗可麗，一口氣罵人的樣子，所以自己第一次接演反派就是集結許多反派於一身，有時候罵完人自己都氣喘如牛，非常耗體力。德馨表示第一次接演反派時，還先看民視八點檔來做功課，但常演小三的她，也學會用撒嬌來耍手段，此外更說曾經跟兵家綺對戲到，私下還非常討厭她，簡直入戲太深。李珞晴則爆料把兵家綺當反派標竿，但演壞女人吃虧就是丹田不夠力，罵人不夠大聲，而且講話都會頻頻吃螺絲，最後找到用眼神來殺人。

3人節目中化身嬌滴滴跟另一伴撒嬌，讓兵家綺大喊吃不消，「我都這把年紀還要這樣裝萌實在為難大家。」李珞晴則得到指令是高中生要跟學長告白，卻被主持人虧「這個高中生是去林森北路上班的嗎？」，讓全場笑翻，德馨則自爆「完全沒跟學長告白的經驗」，兵家綺吐槽說「就是沒有過經驗才要試看看！」，而德馨示範告白後也獲得全場高分，讓主持人大讚「真的有嬌羞感！」。更多精彩內容就在民視娛樂臉書及IG。

《多情城市》演員撥空上民視娛樂網路節目《娛樂超skr》，左起阿甘、李珞晴、兵家綺、德馨、小路。（民視提供）

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