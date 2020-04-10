廣達(2382)今公布3月營收為781.12億元，年增和月增呈雙成長，年增6.2%，月增58.8%。首季因新冠疫情影響，營收為1902.26億元，年減14%。廣達預估在復工、復產後，以及Work from home的需求下，第二季的動能一定優於第一季，但下半年的部分，目前能見度還不高。

廣達3月NB出貨量420萬台，較2月大幅增加2.8倍，第一季NB出貨為730萬元，較上季下滑25%，和去年同期則是持平。

廣達今年伺服器營收依然維持2位數年增的動能。廣達因應泰國子公司QMB資金需求，今年再增資10億泰銖(約新台幣10億元)，用於廠房、設備建置、量產等資金需求，預計將以生產消費型電子產品為主，加速提供客戶既有生產基地以外的選項。至目前為止，廣達投資泰國子公司QMB，總投資金額達20億泰銖(約新台幣20億元)。

廣達去年全年營收達1.03兆元，站穩兆元，年增0.16%，為近8年新高。

(時報資訊)