謝忻和PTT鄉民大神們親臨《飢餓遊戲》，首次上節目的謝忻率先表示：「我是超級資深鄉民，網路上的鄉民們都知道我的帳號。」孫協志一見綜藝版版主立刻爆料：「他從酸56變成愛56！」版主則表示：「其實我酸56大部分是針對王仁甫，你們兩個是帶賽被波及。」讓王仁甫難得口吃小心詢問：「那你現在還酸我嗎？」版主趕緊澄清：「日久見人心，早就不酸啦。」

第一關卡「PTT大考驗」，沒想到竟考倒遊戲機器「飢餓三帥」，許孟哲直喊：「我作答本還給你們。」孫協志也棄權表示：「我可能沒辦法參與這關。」謝忻則憑著實力一連答對好幾題，享用美食時甚至含淚說：「我好感動能吃到食物。」孫協志在旁補刀：「妳一開始不相信我們遊戲規則，還問工作人員真的只能喝水嗎？」謝忻更補一句：「甚至連咖啡都不能喝！」

「吵架王」之稱的本周仍積極和主謀爭取福利，一旁的謝忻驚呆表示：「你們節目都可以這樣跟製作單位討價還價？」孫協志玩笑回應：「我們收視最高點都落在我們跟製作單位吵架。」節目內容請鎖定本周日(4/12)晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔周六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )