永捷(4714)受惠轉單效應，3月合併營收1億673萬元，年增2.4倍，第一季合併營收1億7441萬元，年增40%。永捷說，今年除了在國防類新產品開發已完成階段性認證通過，在新客戶開發上有顯著成效，預期可在未來帶進業績成長。目前因石油價格大幅下降，原物料成本也隨之降低，毛利率有逐月上升的趨勢，待市場恢復，公司獲利將可隨著業績成長一同提升。

永捷指出，受新冠肺炎疫情影響，全球傳產供應鏈大亂，大陸與許多東南亞國家出貨都不穩定，許多大廠開始都把訂單移往台灣，由於台灣在疫情控制上相對穩定，可有效降低客戶風險，因此永捷在紡織類樹脂及TPU等產品出貨量提升，受惠於客戶近期急單與轉單需求，第一季業績逆勢激增。

永捷在可撓性有機發光二極體(Flexible OLED)顯示器高硬度耐磨材料已陸續試產驗證，配合客戶不斷開發摺疊顯示器新產品的佈局，目前已經開發出十幾種新產品線，未來有望帶動出貨成長。

(時報資訊)