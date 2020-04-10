南亞科(2408)受惠第一季產品出貨量季增逾一成加上價格回穩，獲利反轉回升，第一季淨利19.28億元，季增率達49.9%，每股淨利0.63元，優於去年第四季的0.42元，惟仍低於去年首季之EPS 1.18元。

南亞科今日下午舉行線上法人說明會，公布2020年第一季財報。第一季營收為144.19億元，季增9.9%，主要受惠於第一季銷售量季增低十位數百分比(約在11~13%)，DRAM平均售價則與去年第四季相當。

南亞科第一季毛利率23.8%，仍較去年第四季下滑1.9個百分點。因營收回升，營業利益18.32億元，季增27.2%。加上業外收益比去年同期增約3.8億元至4.91億元挹注，第一季淨利19.28億元，季增49.9%，並扭轉去年逐季下滑的態勢，今年第一季每股淨利0.63元。截至3月31日，每股淨值為50.4元。

南亞科表示，面對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，DRAM市場受惠於居家辦公、虛擬教學或線上購物等需求，帶動資料中心、筆記型電腦、平板電腦、SSD及網通設備等市場DRAM用量增加，公司第一季營運成長，未受新型冠狀病毒疫情影響。然歐美疫情嚴峻，未來恐影響全球經濟，將持續密切觀察全球疫情後續發展，並採取必要措施以確保整體營運穩定。

(時報資訊)