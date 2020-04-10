搶攻國旅市場商機，台北晶華酒店攜手礁溪晶泉丰旅，即日起至6月30日推出「買一送一．台北、礁溪雙享假期」，消費者可以6,600元的超值價格一次體驗兩間頂級飯店，一晚入住以五星美饌聞名的台北晶華酒店、享受中庭azie餐廳價值1,800元的爐烤肋眼牛排大餐，一個價格、雙重享受。

專案不須連住，旅客可以依照自己的假期，彈性安排入住酒店的日期，一個價格可以享受到兩次頂級的度假體驗，專案下訂前50組再加贈「i-Ride TAIPEI」5D體感飛行劇院門票2張(每張價值480元)，以五感沉浸體驗、身歷其境欣賞寶島台灣美麗風光。

台北晶華酒店位在綠意盎然的中山北路二段，前方有偌大的中山四號廣場，後方有大片綠地的14與15號公園，在一片城市水泥森林中，這樣寬闊且充滿綠意的環境優勢絕對是身處於城市、但有遠離塵囂感的一時之選。再加上館內的多間美食餐廳，也集合成特色獨具的「美食度假勝地」，包括米其林一星餐廳— IMPROMPTU、米其林指南推薦的粵式餐廳—晶華軒與ROBIN’S GRILL炭烤牛排屋、CNN推薦的全台最豐盛早餐—栢麗廳、以及榮獲台北國際牛肉麵節冠軍的牛肉麵…等，旅客選購此次推出的「雙宿假期」專案，除了能夠入住豪華客房一晚，也能體驗中庭azie餐廳的爐烤肋眼牛排大餐兩客，美饌佐夜晚的現場Live演奏、讓饕客的身心都收穫滿滿。

專案內含的另一晚住宿飯店—礁溪晶泉丰旅鎖定喜歡城市度假、追求靜謐、獨享住宿體驗的客群，以頂級溫泉飯店的精緻服務、設計感十足的客房以及北台灣第一座頂樓露天無邊際溫泉泳池吸引眾多國內外旅客朝聖，開幕後迅速成為礁溪地區的飯店指標，每間客房也擁有超大獨立景觀湯池，全家大小可安心、放鬆的沉浸在道地且輕滑柔順的碳酸氫鈉美人湯當中。

(中時 )