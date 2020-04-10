促轉條例規定，促進轉型正義委員會必須在今年5月完成任務後解散，但促轉會代主委楊翠日前以「工作沒做完」，向行政院院長蘇貞昌請求「延長一年」，外傳行政院傾向同意，引發藍委譁然。國民黨立委吳怡玎指出，他尊重轉型正義，但促轉會預算書顯示，每位人員月薪平均高達10.5萬元，促轉會任務「做完了沒」也完全沒有可量範圍標準，只能由促轉會說了算，若促轉會想無限期延長任務，立院完全管不到。她因此在臉書上發動網路投票，徵詢網友意見，是同意促轉會任務無限期延長狂燒政府預算，還是請促轉會準時功成身退，將相關預算補助受疫情影響民眾。

根據促轉會提供立院的資料顯示，所謂「還沒有做完的工作」，包含開放政治檔案、清除威權象徵、保存不義遺址、平復司法不法、還原歷史真相、不當黨產處理運用、其他轉型正義事項，還有促進社會和解。但繼藍委李貴敏日前質詢時公開質疑，「未看見促轉會促進社會和解的努力」後， 國民黨籍的司法委員會立委吳怡玎今日也在臉書貼文，質疑促轉會代主委楊翠所指「還沒有做完的工作」，完全沒有一個明確可量的範圍，換言之，「工作」到底有沒有做完，沒有一個客觀的方法衡量，完全由促轉會說了算，促轉會若想無限期延長，立院也無法管。

吳怡玎指出，若是一般民間公司外包工作，承攬單位若到期無法完成任務，確實可以要求延長，但承攬單位在延長約定期間都不敢再支薪，因為合約早已載明。反觀促轉會雖然是公務單位，但當初立法時就言明兩年內要完成工作，如今期限就要到了，促轉會想申請延長，若此例一開，是否代表只要促轉會推說工作作不完，就可永遠無限期延長？

吳怡玎並引用促轉會送給立法院109年1到5月的預算書內容說，促轉會共編列6548萬預算，其中2699萬是人事費，促轉會共有51位人員，換算下來，每人平均月薪「10.5萬」，等同於政府部門司長級薪水。如果行政院答應延長會延長促轉會，必須另外動用9167萬的第二預備金來維持促轉會6到12月的運作，一整年約花1億7154萬元。

吳怡玎指出，轉型正義很重要，但政府預算、員額都不可能無止境擴張，她個人反對促轉會無止境的以「任務作不完」狂燒預算，但還是想聽聽網友意見，尤其是多數納稅義務人，是希望將每年1.7億的預算繼續讓促轉會燒錢，還是讓促轉會準時落日功成身退，將相關預算補助用於補貼受疫情衝擊的民眾？

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(中時電子報)