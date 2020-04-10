日本受新冠肺炎疫情影響，為了遏止疫情蔓延也為了減緩與日俱增的確診人數，東京都政府原先預計要求居酒屋、生活傢具用品店以及百貨商場等場所暫停營業，但中央政府考量若全面停止營業，將對日本經濟造成嚴重打擊，東京都因此退而求其次，提出讓居酒屋等餐飲業，提前在晚上8點前打烊。

根據《日經中文網》報導，新冠肺炎疫情對日本造成不小衝擊，連奧運都不得不延後舉辦；東京都針對疫情提出因應對策，希望讓居酒屋、百貨商場和理髮店等場所全部停止營業，但中央擔心會對民眾和經濟方面產生重大影響，雙方因而展開協調。

根據東京都表示，雙方討論後決定，將提出讓餐飲業的營業時間改為上午5點至晚間8點、居酒屋等酒類提供則到晚間7點等方案進行協商；而理髮家居用品中心、百貨商場的食品、服裝和雜貨賣場也可以繼續營業，但如網咖、柏青哥店等，非必要的娛樂場所則必須暫時歇業。

另外，東京都也打算對配合政策的店家發放補助金，東京都知事小池百合子表示，將會再和經濟財政與再生大臣西村康稔進行討論。

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(中時電子報)