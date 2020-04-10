台灣之星今日宣布，上月端出的5G「真」體驗方案，推出至今備受消費者青睞，首月申辦量開出紅盤，占整體近4成，顯示台灣消費者對於5G的嘗鮮意願很高，台灣之星稍早也提交行動寬頻事業計畫書與資通安全維護計畫，預計5G會在第三季上路。

台灣之星上月領先業界推出的5G「真」體驗方案，月租599元起，即可享「免費5G升級體驗」最長30個月，同時擁有升級、領機時間雙重選擇權，最高再享早鳥預約禮手機最高多折6000元，推出至今備受消費者青睞，首月申辦量開出紅盤，占整體近4成；觀察到其中不乏新客戶在迎來5G前夕選擇加入台灣之星。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星以最小的後進業者為起點，不斷提升網路品質與各項服務，歷經近六年的努力，至今擁有超過235萬用戶，推薦度也大幅提升，既有用戶中每4人就有3人願意向親友推薦加入台灣之星，每月新朋友占新申辦量約35%，其中伴隨全台防疫意識抬頭，2、3月份網路門市申辦量更成長約2成。

除5G體驗方案外，台灣之星也繼2019年10月推出「新朋友大禮包」後，優惠再進化，將用全新升級的「新朋友獨享澎派大禮包」，即日起，凡首次在台灣之星申辦門號，可依自身需求選擇單辦門號、搭配手機方案以及搭配T-Select，消費者依照自身需求選擇。

此外，台灣5G預期將在第三季開通服務，台灣之星今也表示，稍早已提交行動寬頻事業計畫書與資通安全維護計畫，待NCC審查通過後便將展開一系列建設。

(時報資訊)