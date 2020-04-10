安馳(3528)3月營收為4.65億元，月成長34.91%、年成長35.32%，主要受惠於下游客戶回補庫存，急單效益顯現，以及公司今年雲端邊緣運算整合方案及人工智慧物聯網(AIoT)系統出貨量持續提升，並成功切入高階利基型的雲端智慧監控及基因定序演算市場。

安馳表示，3月營收較2月及去年同期均成長超過3成，主要在於下游客戶3月份出貨天數恢復正常，庫存回補需求大幅提升，拉貨力道明顯增加，加上公司今年整合Xilinx與ADI兩大產品線的高階客製化解決方案出貨量明顯提升，其中美系網路大廠的資料中心雲端運算整合方案出貨量持續成長，並將拓展其他地區資料中心的雲端運算應用產品市場。

安馳表示，在AIoT系統方面，公司將推出各種客製化的AIoT智能整合產品，其中運用在無人工廠的工業辨識及智慧監控解決方案部分，將推出整合ADI新款的ToF 3D影像感測模組及賽靈思的AI模組，無須光源就能生成影像的飛時測距(ToF)感測系統；而應用在大型購物商場及公共場所精密度的即時監控系統方面，可望推出結合ToF感測模組、RGB鏡頭及AI智能的全彩辨識設備，目前ToF相關產品均進行客戶測試認證中，預估下半年開始量產出貨。

安馳表示，在新興應用領域方面，今年將切入利基型的工業智慧監控及基因定序演算市場，其中在工業智慧監控方面，安馳今年整合Xilinx新款的FPGA、ADI的類比元件，推出工業智慧監控系統整合方案，搶攻無人工廠的自動化監控市場，目前正進行客戶的產品驗證，預計下半年開始放量出貨。

安馳進一步表示，公司今年開始切入高端醫療領域，透過Xilinx FPGA的雲端加速平台，進行基因分析和儲存運算，大幅提升基因測序等高負載演算效率，並有效壓縮基因儲存空間，對後續療程與藥品開發有明顯的助益，新產品基因定序演算系統方案預計將於第2季完成產品安全認證，下半年開始出貨。

(時報資訊)