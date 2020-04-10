網家(8044)3月合併營收為35.39億元，年成長18％，為歷年同期新高，累計第1季合併營收為106.8億元，年成長16.1％，首次第1季營收突破百億元。

受惠旗下PChome 24h購物逐漸增加的年輕化及女性消費客群，3月訂單數衝歷年同期單月新高，因推動以女性為主的購物節慶觸發成長動能，且品牌深耕不間斷，全新設立屈臣氏、微軟等品牌旗艦館、生鮮團購專館，更推出Dyson品牌日、施巴品牌週等活動，動能續增。行動端業績亦持續增長，以食品、日用品、筆記型電腦等品類銷售量較去年同期成長50％，大幅刺激營運能量。

2020年旗下PChome 24h購物女性消費人次於2月份首度超越男性，且新客數年增率近30％，其中以25～34歲為主力客群，3月策略性規劃「女王出征」購物節，積極搶攻女力商機。期間攜手ELLE雜誌推廣時尚潮流、邀請50位網紅開箱熱門禮物盒、推動大甲媽祖繞境線上朝聖等跨界合作活動，且信用卡及行動支付等金流活動加乘效益，如：提供36家銀行高額回饋，透過旗下Pi拍錢包綁定特定信用卡消費，享有筆筆5％ P幣回饋無上限等利多，有助衝刺買氣。

(時報資訊)