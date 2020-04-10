日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸(6227)3月合併營收為8億元，月成長27%、年增加1.9%，主要受惠下游系統廠商客戶3月復工狀況良好，庫存回補及提前備料的需求明顯提升，以及資料中心及5G應用相關產品出貨量持續成長所致。

茂綸表示，3月合併營收月成長27%，主要由於下游客戶大陸廠區復工狀況良好，出貨天數恢復正常，半導體零組件相關產品的庫存回補及提前備料需求湧現，從產品應用市場來看，Intel及Mellanox資料中心相關產品的拉貨力道持續增溫，Intel與瑞薩電子在網通應用產品的出貨量亦逐步成長。

茂綸表示，近期受新冠肺炎疫情擴散影響，全球「宅經濟」商機發燒，遠端會議辦公、線上學習及遊戲等帶動高速運算及傳輸需求大幅增加，推升公司在資料中心及5G應用相關代理產品線的整合方案出貨量持續增加。

茂綸也自去年第四季成立前瞻事業部，跨足AI機器人、物聯網、sensor hub、自駕車等高階新興應用市場，與日本母公司Macnica合作開發、製造及銷售各項新興終端應用產品，並提供售後維保及修繕服務，首波商用大型AI自動清潔機器人，具備自動打掃、消毒及殺菌等功能，已在日本獲得許可開始販售，今年第二季起開始在台推廣，搶攻機場、大型商場及倉儲等公共場域的防疫商機，預估今年內可望挹注營收獲利，公司將逐步從IC通路商轉型為軟、硬體及服務全方位整合方案供應商。

(時報資訊)