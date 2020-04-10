漢來美食（1268）受新冠肺炎疫情衝擊，2020年3月合併營收續「雙降」至1.4億元新低，致使首季營收同步雙降8.39億元，為近5季低點。集團對此除立即推出外送、外帶、便當等產品因應，也加快研發即時、冷凍產品進度、布局實體及電商通路，力拚填補營收缺口。

漢來美食受疫情影響消費者來店消費意願衝擊，2020年3月自結合併營收1.4億元，月減達36.16％、年減達51.76％，續創歷史新低。累計首季合併營收8.39億元，季減10.68％、年減18.52％，為近5季低點。

新冠病毒疫情肆虐全球，嚴重衝擊國內觀光餐飲產業，漢來美食因應來客數銳減及業績下滑壓力，1月下旬即展開可彌補營收缺口的所有規畫，包括所有餐廳推出便當、合菜、冷凍熟食外賣，並加快研發原訂年底上市的乾拌麵產品，可望提前在6月前全面舖貨上架。

漢來美食指出，旗下各餐廳推出的外賣便當迄今已邁入4.0版，主廚們持續修正、調整及變換菜式，甚至設立臨街專櫃，方便顧客以「得來速」方式拿取餐盒。同時，也運用集團優勢開發各式即食商品，並積極開拓電商及實體銷售通路，預計5月起可陸續上架。

漢來美食透過外送、外帶、即食、冷凍食品布局通路及經營餐廳常客抗疫，除盡力填補疫情期間營收缺口，並希望藉此拓展新客層，以在疫情過後擴大市占率。面對後續到來的母親節、端午節重要節慶，集團已備妥所有外賣合菜及粽子禮盒計畫，有信心能戰勝疫情。

(時報資訊)