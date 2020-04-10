警消人員支援防疫工作，相當辛苦；台中市消防局119指揮中心日前接獲1名男子報案指，社區大樓住宅失火且有人受困，打火兄弟迅速前往搶救，發現並無火災，追查竟是大樓保全員亂打119報案，依消防法第36條規定，謊報火警、災害、人命救助、緊急救護或無故撥打消防機關報警電話者，處1萬5000元以下罰鍰。

台中市消防局表示，當時詢問社區大樓值班保全員，辯稱沒打119報案電話，但在消防人員到場前20分鐘離開社區管理室，消防人員發覺其說詞反覆且精神狀態不佳，經同意調閱監視錄影畫面，保全員最後坦承謊報火警行為，遭依法開罰3千元罰鍰。

消防局指出，目前119救護案件，須詢問是否有發燒或出現疑似感染症狀，及旅遊史、職業別、接觸史及周遭人員是否有類似症狀；針對發燒、呼吸道症狀病人，派遣專業救護人員前往，耗費更多時間，呼籲民眾珍惜消防救災救護資源，勿打119佔線或謊報火警，以免觸法。

消防局長曾進財說，嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，消防資源隨時處於備戰狀態以因應疫情，謊報119火警不但違法，當有其他災害或緊急救護案件發生時，可能嚴重影響救災人力調度及搶救時效，影響真正有需求的民眾。

(中時 )