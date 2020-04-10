全球正飽受新冠肺炎疫情肆虐影響，中華職棒善盡社會責任，決定站出來捐贈物資，提供特定縣市的居家檢疫者CPBL TV帳號、職棒雜誌，即使在家足不出戶也不無聊，安心度過檢疫期。

10日中職舉辦防疫物資捐贈記者會，提供6000份CPBL TV帳號（效期至4月30日止）、6000本職棒雜誌給在家隔離者，包含台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等地都能受惠，物資由各縣市運用，將隨同防疫包送出。

中職會長吳志揚表示，「我們不能捐口罩等物資，但也想為社會盡一份心力，14天不出門真的太苦悶了，所以決定贈送CPBL TV帳號和職棒雜誌，大家能追劇當然也能追比賽，請大家耐心待在家，看比賽更了解國球。」

吳志揚也驕傲表示，中職明日將領先全世界開打，因此CPBL TV成為收看比賽的熱門管道，希望居家隔離者能收看中職賽事調劑身心。

參與記者會的台南市副市長王時思也表示，「在這需要減少出門的時候，還要保持身心健康，因此在家裡看棒球是重要的，這時候還能看到職棒比賽在進行，帶給大家信心，非常感謝中職大聯盟。」

(中時 )