由證交所及寬量國際（QIC）共同主辦、群益金鼎證券協辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上台灣投資說明會今（10）日結束，為國際引資活動創立全新數位典範。

證交所表示，在現階段配合政府防疫之際，與業界攜手突破萬難，跨越地域限制，成功在短時間內引導多家上市櫃公司與全球機構投資人於空中會見，不但是各方共同努力的成果，也彰顯台灣資本市場的創新與韌性。

因應防疫，證交所主動出擊，聯合QIC與群益創新採取數位方式舉辦臺灣投資說明會，為國際間首場以台股為主的大型線上投資說明會。活動為期一周，共計吸引全球211位機構投資人代表參與，與國內33家上市、上櫃及興櫃公司進行925場次會談，透過密集行銷方式，將優質台股推介給國際投資人。

證交所與QIC及群益證券三方前次聯手出擊，為2019年赴香港合辦Taiwan CEO Day台灣投資說明會，當時各方出席踴躍，規模層級均為歷來首見。今年度全新活動形式，更加便利連線參與，對許多公司而言都是線上初體驗，也再次提升各方出席陣容。

大會期間，證交所也透過線上專題演講，向國際法人說明台股公司治理優異、股利豐厚等長線投資價值，並與多家跨國投資機構進行會談，深入了解外資觀點。與會法人除對近期臺股開放措施表達濃厚興趣外，亦提出對台灣資本市場的建議，顯示其對台灣市場的高度關注。

寬量國際表示，此次透過線上進行的「Taiwan CEO Week On Air」，是資本市場活動的全新嘗試，來自台灣企業CEO和國際機構投資人的反應與回饋也極為正面。長遠看來，此次疫情加速改變了人與人之間的互動模式，未來資本市場活動運作方式可能因此由「線下」轉為「線上」；更重要的是，線上活動可對各規模公司提供一視同仁的服務，對以中小型企業為主的台灣資本市場而言，此次活動成效具有高度指標意義。

群益金鼎證券表示，我國上市櫃企業以永續經營為目標，不因市場波動而退卻，在防疫隔離期間，仍能與投資人保持常態溝通與雙向交流，勢必能強化彼此的信心與了解，有助於穩固企業的財務結構。對本次與會33家公司的用心負責、落實公司治理、持續與投資人對話，群益證表達高度肯定。

(工商 )