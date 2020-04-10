邑昇實業（5291）於今日公告3月合併營收1.02億元，年減11.2%。因新冠肺炎疫情影響，PCB客戶於3月份陸續復工加強拉貨並追加訂單，帶動邑昇3月營收回到億元水準；PCB在手訂單加上自行車燈4月份起陸續出貨，第二季營運展望正向可期。

邑昇PCB專攻工業電腦、車用、IoT及醫療等高階產品，市場看好PCB載板商機成長趨勢明確，AI、5G以及HPC等相關商機提升，對載板層數和面積使用將大幅增加，使市場目前產能供給維持吃緊態勢，且中國積極推動5G基礎建設，相關應用需求將可帶動產業向上發展。

展望第二季，邑昇看好AI、5G以及HPC等相關商機對PCB載板需求維持高成長，高效能晶片對於載板層數和面積使用大幅增加下，對公司將正面挹注。邑昇產銷供應鏈皆以台灣為主，目前受新冠肺炎疫情影響不大，公司密切關注各國發展並及時採取因應措施。

(工商 )