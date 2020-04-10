富邦媒(8454）10日公告3月營收52.2億元，年增33.5%，持續創下單月同期營收歷史新高。累積1~3月合併營收約新台幣151.1億元，較去年同期成長28.7%，營運攀揚。

momo網路購物3月營收維持強勁成長動能，年增達41.1%，業績佔比為91.2%，其中行動購物業績佔比則約達69.4%，年成長51.4%。優異的表現來自「造節實力」，momo看準女性的消費力道，於婦女節期間打造《38女力節》，在精選好品與超強回饋的號召下，繳出單日業績3.4億元的佳績。

其次，隨著新冠狀肺炎疫情的延燒，「宅經濟」持續發酵，除了防疫用品買氣熱絡，在家輕鬆料理即食品、抗疫提升免疫力的保健品、居家辦公措施下推升3C家電需求，以及居家娛樂遊戲皆為民眾採買的重點。從全站銷售統計可發現，五大品類中以居家生活(YoY+61.7%)、3C家電(YoY+42.4%)、美妝保健(YoY+35.1%)為年銷售成長前三名。

富邦媒表示，在「宅經濟」趨勢帶動下，隨著消費行為轉移，及迎合現代人生活繁忙的消費模式，為提供給會員更便利的購物服務，momo展開「週期購精耕計畫」，鎖定居家日用、保養洗沐、飲食生鮮、保健食品類商品，服務以解決扛貨、忘補貨、沒時間等痛點，加入週期購服務的消費者，只要在選購指定商品時，依不同天數選擇配送週期，即可輕鬆、自助補給基本日常所需，再加碼指定商品momo卡5%回饋無上限、定期配送每期回饋5% momo幣好康。

momo除繳出穩健的營運表現，也加入全民齊心抗疫的行列，推出「手」護台灣計畫。計畫以呵護前線醫護人員防疫雙手的理念出發，momo拋磚引玉率先捐出市價約300萬元護手乳，予COVID-19全國指定重度收治醫療院所之醫護人員。第二波計畫更擴大「手」護的陣容與捐贈的地圖，攜手專櫃精品彩妝「BEBE POSHE 奢華寶貝」品牌，合力開發獨規「白茶護手霜」，及號召「momo聯名信用卡」卡友一同響應，將「手」護台灣計畫擴展至COVID -19全國指定社區採檢院所，為抗疫盡一份心力。

(工商 )