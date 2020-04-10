台灣知名網路生活平台數字科技（5287）今日公告3月合併營收近1.26億元，月增10％，受惠數位商機，帶動591線上刊登量，累計第一季合併營收3.56億元，維持亮眼表現。

數字表示，新冠肺炎衝擊全台經濟，也改變消費者的使用習慣，數位資訊服務需求增加，旗下591房屋及8891汽車交易，憑藉專業編輯、擴增影音開箱、可信評測及異業合作等服務內容，推升第一季營收分別較去年同期成長近10％及近4％。

數字指出，受到疫情影響，人力市場需求結構改變，遠端工作模式興起，企業主將所須工作量透過外包方式進行，而接案會員數亦逐步攀升，根據「Tasker出任務外包網」統計今年第一季會員數較去年同期成長132％。

數字科技憑藉大數據資料庫，精準投放使用者的行為需求，增加線下交易的機會，持續優化使用者介面，讓刊登者可以簡單、快速的方式上架物件，面臨數位時代，網路資訊需求上升，公司秉持持續與使用者溝通、找出痛點、優化效能，進而挹注營收，維持營運穩健。

(工商 )