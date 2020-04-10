可成科技公布三月份暨第一季營收，可成表示，公司營運狀況已如預期在3月底回到正常軌道，甚至優於預期；可成3月份營收 76.83億，較去年同期的 74.48億、年增3.2％，累計第一季合併營收 176.16億，年增11.5％，符合公司預期第一季成長的展望；可成預期第二季營收能見度高。

(工商 )