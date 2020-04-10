可成公告3月業績 年增3.2％ 15:112020/04/10 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 可成科技公布三月份暨第一季營收，可成表示，公司營運狀況已如預期在3月底回到正常軌道，甚至優於預期；可成3月份營收 76.83億，較去年同期的 74.48億、年增3.2％，累計第一季合併營收 176.16億，年增11.5％，符合公司預期第一季成長的展望；可成預期第二季營收能見度高。 (工商 ) #可成 #第一季 #業績 #第一季營收 #營運狀況 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-半導體》華邦電3月營收 雙升2位數 16:142020/04/08 財經 長科*受惠轉單 第一季營收21.54億元優於預期 09:122020/04/09 財經 《業績-其他電子》致茂3月營收攀高 首季年增22.92％ 10:172020/04/09 財經 《業績-半導體》世界3月、Q1營收創新高 14:492020/04/09 財經 瑞基第一季營收創新高 3月營收創歷史次高 15:412020/04/09 財經 沛波3月營收 攀近9個月新高 18:562020/04/09 財經 沛波3月營收2.99億元 年增逾18％ 攀9個月新高 10:212020/04/10 財經 時碩3月及第一季營收均比去年同期成長 10:312020/04/10 財經 《業績-半導體》台積電3月營收創新高 Q1僅季減2％優預期 14:322020/04/10 財經 崇越科技首季營收 創歷年同期新高 14:432020/04/10 財經 財經熱門新聞 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 即時 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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