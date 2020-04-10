新冠肺炎對民航產業造成嚴重衝擊，影響程度已遠超過SARS期間，行政院及交通部為協助國籍業者渡過難關，指示民航局超前部署啟動「紓困2.0」計畫，即日起由政府提供信用擔保，業者可運用的貸款與利息補貼額度約500億元，後續視疫情與需求調整。利息補貼是以郵局一年期定期存款浮動利率來給，目前利率是0.81％，期限一年。

民航局表示，國籍航空公司自上月17日起，已可依「受嚴重特殊傳染性肺炎影響民用航空運輸業之融通貸款利息補貼作業要點」，申請維持營運所需資金之融通貸款利息補貼；由於衝擊持續擴大，交通部林佳龍部長特別指示民航局研擬紓困2.0版，舒緩業者營運資金需求壓力。辦法中利息補貼按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算，最長一年，目前利率是0.81％。

民航局指出，紓困2.0啟動後，國籍航空公司、航空站地勤業及空廚業，可依「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難航空產業紓困貸款保證作業實施要點」向金融機構申請為維持營運之融通貸款，並由政府提撥專款提供信用保證，此類貸款亦可同時申請利息補貼。

為方便業者瞭解「紓困2.0」計畫內容，民航局於本月9日邀集國籍航空公司、航空站地勤業、空廚業、銀行公會、金融機構及財團法人中小企業信用保證基金等召開說明會，就貸款及利息補貼作業流程進行充分溝通與意見交換，同時提醒業者相關須注意事宜，以利申貸作業順遂，後續民航局將與相關單位共同協助業者，加速完成貸款作業。

民航局強調，為保障航空從業人員，以協助企業與勞工齊心努力渡過難關，業者領取利息補貼期間的融通貸款，需優先用於支付員工薪資，違者將收回補貼款。

由於疫情尚在演變中，目前2.0版提出的500億紓困貸款係協助業者短期資金營運需求，未來交通部及民航局將持續密切關注瞭解航空業者受衝擊情況，並視疫情發展積極檢討適時提高貸款額度，以協助業者取得維持營運所需融通資金。

(工商 )