KID(林柏昇)上周正式歸隊《綜藝玩很大》，「一路向北-重返玩很大之路」的新挑戰，全路程總長185公里，要求KID與黃鴻升從南投走回台北，這一走收視也開出紅盤，無線收視2.33，主收視群收視更高達3.38，播出影片日前放上Youtube也一舉拿下發燒影片第一名。

兩人求救的過程中見證友情，不只余祥銓、陳大天親自到場支持，連黃鴻升的好友楊丞琳每集都看節目，更開口說要贊助源源不絕的痠痛貼布。有網友鬧說陳大天與余祥銓出現根本是安排的，KID氣呼呼回應說：「要set會set更大咖的！」 由於KID臉發福，更有鄉民說：「KID像余天，這次根本父子同台。」網友喊話為下一集拼2.5高收視，若能開出好成績，KID是否也為自己安排減肥，Kid有點小抗議說：「當兵到退伍一直都有瘦，因為我臉有去醫美呀。」

上集關主吳宗憲驚喜現身，要給走一整天辛苦的KID和小鬼，擲骰交通工具的好康機會，但沒想到被綜藝之神捉弄，接二連三骰到走路選項，讓吳宗憲也必須下海跟著陪走，沿路三人相互拉車的荒謬畫面，引來許多民眾的注意和關心，讓KID直呼「這絕對是一輩子難忘的回憶！」《綜藝玩很大》中視每周六晚間10點、三立周日晚間8點播出。

(中時 )