東森新戲《姊妹們 追吧》將於4月15日首播，近日陸續釋出劇情預告，張允曦（小8）、柯淑勤、陳珮騏、劉宇珊在劇中飾演一起追劇追星的忘年閨蜜檔，常陷入各種追劇小劇場，將自己化身經典韓劇或電影的場景中。小8透漏，這部戲光定裝就定了一百多套，她在劇中一集就能有五、六套不同造型。

小8笑說「因為我們是瘋狂追劇跟追星的迷妹，所以聊著聊著就會進入迷妹幻想，把自己投射到各種經典畫面裡，就像是成為各部劇的女主角。加上我在戲裡又是個斜槓打工狂人，從臨演、賣場試吃員、人體繪畫模特兒，一直到女鬼裝扮都有，是個從現實到幻想都有各種造型的角色。重點是我的角色還是債務滿身的人，明明就很窮，卻可以有各種身分轉換，超神奇」。

劇中4女還持起球棒，從背光中踩著台步走出，致敬《WWW請輸入檢索詞》的帥氣現身場景。甚至陳珮騏還有模仿韓劇《德魯納酒店》的經典橋段，穿上IU的紫色洋裝造型，還甩著劇中的超長獵槍，造型超還原！且她剛好在拍攝前虎口受傷，但為呈現原劇中華麗的甩槍橋段，忍痛來回甩了超重獵槍多次，下戲才能包紮傷口，但看到完美呈現的畫面，陳珮騏仍笑說超值得。

雖然小劇場畫面只出現短短幾秒，陳珮騏透露劇組超用心，每個畫面拍完都要跟原劇比對，以求跟原橋段的畫面相同，甚至化妝師連IU臉頰上的那顆痣都要還原，連點的位置都堅持要一模一樣，「我每次要拍小劇場時，都還是會很期待會怎麼呈現」。《姊妹們 追吧》將於4月15日首播，每週一到週五晚間九點，於東森戲劇40頻道播出。

《姊妹們 追吧》陳珮騏、劉宇珊。（東森電視提供）

《姊妹們 追吧》張允曦(小8)、柯淑勤。（東森電視提供）

《姊妹們 追吧》重現韓劇《德魯納酒店》經典橋段。（東森電視提供）

《姊妹們 追吧》模仿韓劇《WWW請輸入檢索詞》片段。（東森電視提供）

(中時 )