因為新冠肺炎疫情關係，現在世界各國經濟活動都受到相當程度衝擊，其中美國最新統計數據顯示，連續三周累計共有1,680萬人申請失業給付，這相當於10%的美國人都處於失業狀態，不過美國總統川普則對此表示，自己直覺現在經濟狀況良好。

疫情關係，許多人都必須改為在家上班，而其中有些企業也因此裁員，上周美國就有660萬人「初次」申請失業給付，三周累計下來共有1,680萬人申請，也就是每10個人就有1人處於失業狀態。

對此川普則表示，自己直覺認為現在經濟狀況相當良好，會如此認為的主因是，目前美國政府已經開始推動相當大形的刺激經濟計劃，他相當肯定在未來經濟面會有巨大反彈表現出現。

不過若是從新冠肺炎確診病例死亡數來看，美國目前的確處在相當低谷的階段，但川普也提到，美國有全球最好的病毒測試系統，接下來也將大規模的在各地進行病毒檢測，如此可以讓民眾順利回到工作崗位，讓經濟活動回到正軌。

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(中時電子報)