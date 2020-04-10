為減緩疫情衝擊，協助縮減工時的非典型勞工一起度過難關，勞動部「安心即時上工計畫」13日啟動，桃竹苗地區預計推出2500公部門打工機會，凡符合資格者，每月上工80小時，時薪158元，每月最多可增加收入1萬2640元，最長發給6個月。

安心即時上工計畫適用對象，為申請登記當日前六個月內有兩個月以上勞工保險或就業保險投保紀錄，且最近一次之月投保薪資在2萬3800元(含)以下者，即日起至12月31日都可以向當地就業中心提出申請，而職缺工作地點包含桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣等政府機關，工作內容包含協助檔案管理、環境美化及防疫相關工作等。

桃竹苗分署長賴家仁表示，所轄各地之就業中心皆設有服務專櫃受理申請外，另為加強防疫並免去民眾奔波辛勞，也可直接上桃竹苗分署官網「安心即時上工計畫」填報基本資料及欲工作地點，登記後將有專人聯絡及協助安排面試、媒合工作。

民眾可上桃竹苗分署官網最新消息或減班休息紓困專區查詢(https：／／thmr.wda.gov.tw／)，或電洽所在地就業服務中心（桃園就業中心：03-3333005；中壢就業中心：03-4681106；竹北就業中心：03-5542564；新竹就業中心：03-5343011；苗栗就業中心：037-358395）。

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