新冠肺炎衝擊全球傳產供應鏈大亂，中國與許多東南亞國家出貨都不穩定，永捷（4714）即因台灣疫情控制相對穩定，可有效降低客戶風險，旗下紡織類樹脂及TPU等產品出貨量提升，客戶近期急單與轉單需求，3月業績翻倍，第一季業績逆勢激增年成長40％。

永捷表示，今年除了在國防類新產品開發已完成階段性認證通過，在新客戶開發上有顯著成效，預期可在未來帶進業績成長。目前因石油價格大幅下降，原物料成本也隨之降低，毛利率有逐月上升的趨勢，待市場恢復，獲利有望蓄勢更上層樓。

永捷去年營收7.23億元，稅後盈餘1.04億元，年增17％，EPS1.01元。今年3月營收1.06億元，比去年同期激增2.4倍；第一季營收1.74億元，年成長40％。

永捷指出，在可撓性有機發光二極體(Flexible OLED)顯示器高硬度耐磨材料已陸續試產驗證，配合客戶不斷開發摺疊顯示器新產品的佈局，目前已經開發出十幾種新產品線，未來有望帶動出貨成長。

永捷挾合成樹脂、高分子材料開發基礎，投入可撓性有機發光二極體顯示器高硬度耐磨材料，目前已試產並小量出貨，將從片對片跨入卷對卷生產階段，隨來隨著折疊式手機推出，可望帶動該材料量產。此外，永捷今年首季有越南廠處分收益，粗估約8千萬元，增添收益能量。

(工商 )