大陸商務部部長助理任鴻斌10日表示，2020年以來，受到新冠肺炎疫情影響，外貿發展面對多年來未有的嚴峻挑戰。據海關統計，1至2月，以人民幣計，大陸進出口、出口與進口分別下降9.6％、15.9％及2.4％。外貿企業普遍面臨到手訂單取消或延期、新訂單簽約困難、物流運輸不暢等諸多問題。

第一財經報導，任鴻斌10日在記者會中指出，目前，大陸疫情防控形勢持續向好，外貿企業復工復產有序推進，但疫情在全球流行加速傳播，對全球經濟和貿易帶來巨大衝擊。

任鴻斌指出，會與相關部門從四個方面提出穩定目前加工貿易發展的政策措施，一是降低企業內銷成本。加工貿易保稅料件或製成品進入大陸市場銷售時，按規定徵收進口環節稅，但暫免徵收緩稅利息至年底。其次是擴大內銷選擇性徵稅推廣試驗。將加工貿易企業內銷選擇按進口料件或按成品繳納關稅的推廣試驗，擴大到所有綜合保稅區，降低實際稅賦。

三是優化加工貿易結構。加快修訂鼓勵外商投資產業目錄，促進製造業高品質發展，提升大陸中西部與東北地區承接產業轉移的能力。四是擴大商品准入範圍。將部分符合產業發展政策、已不屬於「兩高一資」的產品，從加工貿易禁止類目錄中剔除。

(工商 )