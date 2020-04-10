主持人唐振剛日前在《世界第一等》前進巴基斯坦，過程中因當地美食種類繁多，驚覺身材變胖成另類「職災」，甚至原本不嗜吃甜食的他，這趟美食之旅竟意外變成了「螞蟻人」！「他們真的好會做甜點，雖然我已經有控制了，但因為有好多特別的口味，還是胖了5公斤！」

平時嚴格控管身材的唐振剛坦言「身材線條消失」，他說：「不只是因為美食，還有在介紹巴式摔角時，不小心受傷，才會導致短時間沒辦法到健身房。」雖然回台後有瘦，但因為沒辦法練肌肉，線條才會逐漸糊掉！唐振剛進一步透露目前還在休養，肩膀受傷導致生活受影響，「像是洗澡要洗背時，我只能靠在牆壁上用摩擦的，或是脫衣服需要用牙齒輔助慢慢脫等等。」

唐振剛形容走進天然形成的玫瑰鹽隧道，見到其迷幻粉紅色澤，就好像來到外星球的異世界一樣，並接著說：「來到這裡之前，我以為玫瑰鹽不過就是一種被炒作的商品，沒想到它富有多種學問，用途也多得是，像是它能被做成建材以利除霉、或製成玫瑰鹽板烤肉、鹽燈等。」

(中時 )