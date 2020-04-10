因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心要求全國酒店、舞廳暫時停止營業，台中市府也實施八大行業消費實名制。新北市長侯友宜則說，早在一個月前，就已強勢規勸部分特定場所進行人流控管等防疫措施，至今已有將近61家業者停止營業。

侯友宜說，新北市早在一個多月前，就已經要求所有公有場所、封閉型態、可能造成人群聚集、交叉感染的場所，全部封館；至於私有場館，不管是八大行業或是其他場館，都要求能夠管控人潮。

新北市政府指出，必要時候，在有一些非民生物資的營業場所，尤其在晚上，非常容易帶動人潮聚集的地方，也會增派員警到場站崗、臨檢、巡邏，有效的管控，或是由公安小組出動，只要未遵照規矩的，不但要處罰，甚至強制勒令停業。

一個月來，新北市府針對這些特定場所不斷的查察、站崗、巡邏，業者大部分都已經非常自律甚至歇業了，經過盤點，已有將近61家業者，因為政府的強勢作為，幾乎都已經停止營業。侯友宜也表示，希望中央不一定要指哪一個特定行業，只要是人潮擁擠、封閉型的空間、非民生物資的營業場所，就把規距定出來，地方政府一定全力配合。

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(中時電子報)