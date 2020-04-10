摻有PMMA強力搖頭丸的毒咖啡包，致死率近100%，高檢署早於去年開始便著手調查，發現自2019年10月起至年底，死亡案件高達34件。繼2019年11月逮到運送毒品的劉姓男子，追查上游後，再查獲沈姓主嫌等7人，全案依涉嫌毒品危害防制條例等罪嫌移請台灣嘉義地方檢察署偵辦。

高等檢察署日前表示，自2019年10月起法務部法醫研究所就相驗及解剖案件經毒物檢驗結果，從死者體內篩檢出多起含有PMMA（副甲氧基甲基安非他命paramethoxymethamphetamine，俗稱：強力搖頭丸）成分案例，截至2019年12月止，施用含有強力搖頭丸因而死亡之案例已高達34件，且地點遍及全台與外島。

經進一步分析，PMMA為第二級毒品列表編號181甲氧基甲基安非他命（Methoxymethamphetamine、MMA）的異構物，屬中樞神經興奮劑，毒性強度高於甲基安非他命4倍以上，施用50毫克就有中毒可能。

毒品咖啡包包裝鮮豔，吸引年輕人好奇食用。

高等檢察署指出，因PMMA毒性作用較慢，施用者常因施用之初無感，因而使用過量，致死率極高，近百分之百，根本是毒藥，又此類毒品成本低、製程快，常作為MDMA搖頭丸的替代物，目前查獲案件中多以咖啡包形式出現，並仿用時下流行之圖標吸引年輕人，此類案件死者平均年齡為26歲，最年輕的為17歲。

而對於相關案件，各地警方皆非常重視；嘉義市政府警察局第一分局2019年11月，查獲劉姓男子非法持有大量毒品咖啡包，當場查扣1.4萬包毒咖啡包，繼續深入調查後，再查獲包括沈姓主嫌在內5男2女等7人。警方指出，嫌犯大多為剛成年者，顯有不法集團在幕後操縱，該集團為規避檢警查緝，毒品咖啡包的製造、分裝及交易過程分工細密，並設下多處斷點以增加警方查緝難度。

查扣的證物。

全案歷經近5個月的偵查蒐證完備後向台灣嘉義地方法院及檢察署聲請搜索票及拘票，兵分7路前往嘉義市多處地點執行搜索、拘提，順利查獲7人到案；此次查獲贓證物，包括毒品咖啡包（毛重2710公克）、混合原料（毛重363.5公克）、一粒眠（毛重365.5公克）、K他命（毛重47.5公克）、現金13.5萬元等。

警方表示，高檢署於今年初曾發布「強力搖頭丸致死率近100%、一個月（2019年12月）奪28命」新聞，內容指出是類致死案例均為新型態毒品咖啡包摻入多種新興毒品所致，為避免有更多毒品咖啡包流入市面，遂即時展開查緝，適時遏止毒品危害擴大；時值防疫期間，為防杜青少年群聚轟趴施用毒品咖啡包而染疫，將持續加強查緝毒品咖啡包的施用場所及分裝廠，以維護國人生命安全。

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(中時電子報)