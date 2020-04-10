受新冠肺炎疫情影響，陸生全面暫緩來台，一名負責兩岸交流的私立大學主管表示，疫情爆發至今，台灣官方始終沒有釋出明確的政策，已說明陸生返台就學事宜，如今大陸教育部宣布全面禁止陸生來台，台灣方面如再沒有有所表示，憂心長年累積的兩岸文教成果將受到傷害。

該名大學主管表示，疫情發生到現在，校方都與陸生還有家長保持密切聯繫，從互動過程中得知，陸生與家長可以接受疫情影響就學，接受相關配套措施，但無法接受的是，台灣官方迄今沒有明確政策說明陸生就學事宜，在感受不到台灣方面善意的同時，導致陸生就學以及就業都受到嚴峻影響。

該名大學主管也說，在這波疫情影響下，首當其中的當屬應屆畢業的陸生，在台灣租屋的問題，必須由台灣同學或老師代為處理，已造成不少困擾，面對這學期即將畢業，課業問題都無法解決，就業也因此陷入困境。

該名大學主管長年負責兩岸交流，他也提到，陸生之所以選擇來台就學，絕大因素在於喜歡台灣的高教環境，透過教育能吸收不同的價值觀，但如今在疫情影響下，大陸官方在看不到台灣政府有所作為的情況下，陸生已禁止來台，憂心長年累積的兩岸文教成果將受到傷害。

(旺報 )