新冠肺炎疫情影響消費力，羅麗芬-KY(6666)3月營收5,259萬元，月增428.2％，年減75.96%；首季營收1.1億元，較去年同期減少63.6％。羅麗芬表示，大陸子公司復工情況良好，生產線運作順利，不過，下游美容院門店營運受到疫情影響，實體通路銷售衝擊較大，公司營收表現因而不如往年。

羅麗芬說，大陸區疫情雖然趨緩，民眾陸續恢復正常生活，但民眾仍然暫時傾向避免進美容院消費臉部、身體課程，美容院門店營運受到較大影響。羅麗芬每年3月舉辦第一場招商大會，今年配合防疫改以線上的方式進行經銷商說明會，由於疫情未歇經銷商下單也相當保守，對公司營收貢獻有限。

羅麗芬表示，目前積極執行第2季行銷計劃，4月份起已陸續於各省導入旗下三大品牌之暢銷爆品(如芙蓉霜及女神水)至最新開發網路商城(美時芬)銷售，同時亦著手規劃參與延期至5月舉辦的「美博會」，一旦政府許可，公司可立即參加這場大陸最大的美容展會。

(時報資訊)