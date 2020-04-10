台中市議員林祈烽到現場發現，該處彎道過彎疑因水湳會展中心預定地前的人行步道腹地過大，用路人常會因順勢轉彎時就越過雙黃線駛向對面車道。（盧金足攝）

台中市西屯區中科路與經貿八路口彎度過彎，民眾向市議員林祈烽投訴，指稱該路口的彎道設計是否有誤，經常可見駕駛人在過彎時越過雙黃線駛向對向車道。市府交通局表示，已先於路口處增設路名指示牌及方向導引標誌，之後將畫設導引虛線，以利駕駛人沿導引虛線過彎，而不會跨越雙黃線行駛到對向車道，

水湳經貿園區是台中市未來的亮點區域，園區的各項公共建設都已陸續完工，周遭道路工程都已開放通車，但有用路人抱怨，最近行經中科路與經貿八路口時，因彎度過彎，差點開到對向車道，險象環生。

林祈烽說，一名黃姓市民向他投訴，質疑中科路與經貿八路口交會處彎道好像太過彎曲，用路人一不小心，過彎時就會駛向對向車道，他經過此路段時，就看過好多次這種情形，幸好當時對向沒有車輛，萬一剛好有來車，就會發生不幸的意外。

林祈烽接獲陳情，立即與服務處人員到現場了解，發現該處彎道過彎是因水湳會展中心預定地前的人行步道腹地過大，用路人常會因順勢轉彎時就越過雙黃線駛向對面車道，當初的設計規畫未盡完善，他向交通局反映並要求派員會勘。

林祈烽指出，交通局除了加畫標線和裝設標誌警語外，他要求交通局要考量夜間行車安全，是否在路面要加裝反光標記，保障夜間用路人的安全；此外也希望建設局研議是否有擴寬汽機車道的可能？全面改善該路口交通安全。

對此，交通局說，中科路與經貿八路口道路為非對稱Y型路口，車輛轉向時不易辨識應行駛車道，經現場勘查，已先於路口處增設路名指示牌及方向導引標誌，之後將畫設導引虛線，以利駕駛人沿導引虛線過彎，而不會跨越雙黃線行駛到對向車道，後續持續觀察路口交通狀況，評估設置相關警語，並加強夜間警示，即時調整管制措施。

(中時 )