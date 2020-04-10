民進黨2020年第19屆全國黨員代表選舉及地方黨部主委改選都將在5月進行改選，而改選也牽動一個月後的罷韓投票，若罷韓成功，市長補選將會影響全國縣市政治版圖牽動，有網友討論若高雄補選，民進黨將派誰出戰，許多網友則紛紛預測最可能是趙、陳2人。

據民進黨黨章規定，今年5月需完成第19屆全國黨員代表302席選舉，暫訂於5月24日辦理黨員投票。民進黨發言人戴瑋姍曾表示，因目前正值嚴重特殊傳染性肺「COVID-19(武漢肺炎)」疫情期間，仍保留彈性變動之可能性。

而緊接在後的高雄市長補選議題也隨著「罷韓」而水漲船高，先前外界較看好的4人論資排輩，分別是兩位現任立委劉世芳和管碧玲，兩位都是資深立委，深耕高雄相當長一段時間。另外兩位也是與高雄具深厚情感的陳其邁、趙天麟。

其中，趙天麟過去曾任民進黨中國事務部主任，對陸的兩岸主張偏「和中」，曾強調面向中國大陸的開放之路是「是必要且唯一的選擇」，若在黨內補選階段，過去的形象會比較顯吃虧。

對此，網友builttokill就在批踢踢論壇以「DPP高雄市長補選會派誰？」發文討論，其他網友也紛紛留言討論，結果仍是以目前知名度高、也較可能接棒的「趙天麟、陳其邁」具有很高網路討論度。

挺趙的一派網友認為，「陳其邁是高雄人不要的，重選結果不太會改變，留在中央就好」、「趙比較有可能，其邁可能不想選了」「其邁去台北跟韓選吧」、「高雄一堆人想排隊，其邁繼續在中央比較好」。

挺陳的一派網友則認為，「現在英系這麼強，不派陳說不過去，更何況有號稱高雄人老母的前市長在總統府坐鎮」、「應該是其邁了，半個月前新聞才瘋狂造神」、「其邁過去跟韓選，形象還不錯」。

(中時電子報)