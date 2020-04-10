日前一名法航飛行員駕駛飛機赴上海提取口罩，卻被查出感染新冠病毒並留下隔離觀察。昨天的上海市衛健委官方通報顯示，有一名法國籍貨機機組人員出院了。

觀察者網報導，通報指出，有5例新冠肺炎病例經定點醫療機構醫護人員精心診治和護理，專家組評估，認為符合國家衛生健康委最新的新型冠狀病毒肺炎確診病例解除隔離和出院標準，於9日出院。其中包括2名法國籍患者：一名3歲男童，以及一名4月4日被確診的36歲男性境外輸入性病例。

報導稱，查詢發現，5日，上海市衛健委通報了4日新增的2例境外輸入確診病例，分別為中國籍和法國籍。

其中，法國籍病例為貨機機組人員，3月31日自法國出發，4月1日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構留觀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

值得注意的是，4月7日，法國RTL電視臺曾獨家爆料稱，兩架載有1600萬個口罩的飛機原定於6日抵達法國，但現在口罩仍滯留在中國上海。因為一名法航飛行員在抵達中國時，被檢測出感染新冠病毒。

爆料稱這名飛行員是3月31日被查出的陽性，但並未詳細說明是法國時間還是北京時間。之後，法航向法新社證實，有一名飛行員正在中國醫療中心進行隔離觀察。但法航明確表示，沒有飛機滯留。

與此同時，RTL在7日報導稱，雖然法航在中國加強衛生防控後，暫停了巴黎戴高樂機場和上海之間的醫療物資貨運航班，但仍有其他航空公司承擔陸法之間往返運輸的任務。

(中時 )