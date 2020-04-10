新冠肺炎疫情延燒，衝擊全球經濟活動，中彰投地區有許多非營利組織為協助弱勢者就業所成立的身障者庇護工場及多元就業開發團體大受影響，勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛呼籲各界多支持公益團體的優質產品與服務，用購買力協助共同渡過難關。

林淑媛表示，非營利團體提供的產品及服務包含烘焙、清潔、觀光、零售、洗車、印刷、農業、休閒、勞務服務等九大類別，除了清潔類較不受影響外，其他類別多少都受疫情衝擊影響營收。

為協助弱勢者維持生計，部分團體腦力激盪結合自身專長推出防疫合適產品，例如多元就業開發方案的「社團法人台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會」及「社團法人台中市喜樂福關懷協會」生產口罩套、「保證責任彰化縣王功農漁牧生產合作社」利用珍珠蚵粉製成的「鈣清淨」。

此外，身障庇護工場「麥子庇護工場」，將原本針車皮件的好手藝轉做舒適又美觀口罩套、「愛加倍庇護工場」投入有多元效用的手工皂生產，民眾公益行善之餘，還可以做好自身防疫防護，可說是一舉二得。

以烘焙為主的肯納兒烘焙坊、台中市迦南園烘焙庇護工場、瑪利MAMA手作麵包等庇護工場，因店面販售模式，受到疫情的衝擊考驗，除加強環境通風、消毒、戴口罩等方式讓顧客更安心上門購買外，調整經營模式，將重心放在提供更多樣化的購物方式，如電商、團購及定期定購等方式因應。

主打印刷的「伯立歐庇護工場」，因受宣傳活動減少影響，致業務營收下滑；洗車、觀光休閒等也受疫情影響來客數，需要消費者相挺，讓這些非營利組織的員工安心就業、穩定工作。

(中時 )