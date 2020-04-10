恆春暖醫邱豑慶自掏腰包研發拋棄式「防疫箱」，不僅公開設計圖、更將成本壓低至千元以下，讓更多人能受惠。（林和生攝）

新冠肺炎疫情延燒之際，第一線醫護人員飽受病毒威脅，為此，恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶自掏腰包研發拋棄式「防疫箱」，更獲得屏東縣長潘孟安助拳、協助模組化，名為「台灣BOX」的抗疫防護箱，預計下周便能正式量產。

邱豑慶指出，為保護醫護人員免於飛沫噴濺風險，2月初便與花蓮門諾醫院醫師賴賢勇、台中醫師黃致遠等人，測試完成「防疫箱」後，更公開設計圖供各國醫護無償下載；未料意外在網上發現，被有些商人拿去營利，一套售價動輒3、4000元，讓他決定嘗試將價格壓低，不僅能幫助更多人，且讓大家知道這是「MIT」。

有了想法後，開始尋找傳產廠商，也試圖寫信給多位政治人物，闡明理念尋求協助，隨即便接到潘孟安親自來電，起初還以為是推銷貸款電話而掛斷，幸好第二通接通，促成這椿美事。

「防疫要和時間賽跑」，潘孟安表示，暖醫自掏腰包開發「防疫箱」，要免費送給醫療體系，非常令人感動，於是縣府團隊分工尋找合適廠商，終於找到工廠願意協助打樣、開模，這段過程讓人看到台灣的生命力及競爭力。

這只「防疫箱」生產成本可望降至千元以內，預計下周就能量產，一日能夠生產1200套，產能最高可以達1萬套。邱豑慶感動地說，已有外國網友留言說，「以前分不清Tailand與Taiwan差別，現在他們都知道Taiwan了」。

(中時 )