藝人李唯楓在2018年代言一項生技公司產品，演出酬勞3萬餘元由業主直接支付給李唯楓，不料，為李接代言的「大聲娛樂」王姓離職員工卻被公司控告業務侵占，台北地檢署偵查後，認定王女沒有侵占的事證，10日將她不起訴處分。

李唯楓在2018年接下「天璽生技」公司的產品代言，最初的演出條件，天璽只提供產品，沒有代言藝人酬勞，但是對李唯楓安排表演場次及交通的「大聲娛樂」王姓女員工，向天璽表示「不給酬勞太不好看了」，為李爭取酬勞，天璽才給付3萬3000元「意思一下」。

不料，王女離職後，卻被老東家控告業務侵占，理由是李唯楓的天璽代言酬勞竟然是直接進李的口袋，沒有先進帳公司，再透過公司發給李。

北檢偵查發現，天璽最初代言條件是沒有藝人酬勞，「大聲娛樂」也願意接案，因此李的酬勞是王女另外向業主爭取，並直接給付藝人，酬勞的金額也相符，完全沒有侵占的任何事證，因此將王女不起訴處分。

(中時 )