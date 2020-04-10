受惠於外銷美國、大陸及日本地區胎壓偵測器（TPMS）業績聯袂成長，TPMS大廠橙的電子（4554）10日公布自結3月合併營收3,284萬元、年增36.01％，今年第一季合併營收7,912萬元、年增20.30％，繳出單月及首季營運「雙成長」的成績單。

展望2020年第二季，橙的仍維持審慎樂觀的看法。橙的透露，雖歐美部分地區正以封城控制疫情擴散，短期影響部分客戶的拉貨力道，但因橙的近兩年來致力落實「布局全球TPMS利基型市場、研發新世代TPMS產品進攻全球AM市場、優化公司整體營運」等三大營運方針，讓公司營運可隨著大陸OEM客戶在疫情復工後，保持良好的出貨表現。

橙的表示，3月營收成長主要除了受惠美國售服市場（AM）主要客戶保持穩定的拉貨力道外，隨著大陸疫情逐步穩定控制下，各地區的封城禁令陸續解除，物流配送也回復正常營運，帶動中國宇通針對旗下大型巴士TPMS的備貨力道增溫。

橙的今年初新切入的北汽福田集團輕型客車客製化TPMS系統訂單，其出貨也呈逐月增溫態勢，推升首季來自大陸地區的營收成長超過三倍，加上日本卡車的AM訂單維持每季穩定出貨，凸顯公司客製化TPMS系統產品，主攻大型車輛利基型市場的競爭優勢，有效中和歐洲地區因疫情影響而減緩的拉貨力道，成為帶動公司3月營收站回3千萬元大關，及單月、單季均繳出逆勢年增成績單的重要關鍵。

橙的表示，觀察大陸TPMS OEM市場，將在法規強制標配下，快速拉升整體TPMS滲透率的幅度，這對公司行銷有利。

橙的強調，雖TPMS OEM市場，主要壟斷在歐美一階（Tier1）供應商大廠手中，但由於強制標配刺激需求產生，進而使得大陸TPMS OEM供應鏈恐有洗牌的情況，有利於公司業務團隊拓展的空間。

橙的進一步指出，公司掌握無線射頻（RF）技術、高低溫汽車電子設計，及電源管理三大TPMS的核心技術，目前已手握大陸兩大客車及商用車廠客製化TPMS，及整合車載系統需求的競爭實力。

橙的未來除了持續深化與既有客戶更多合作新車款的機會外，更持續運用獨家的商用車、曳引車專用定位技術，鎖定利基型市場擴大公司在TPMS市場的占有率及訂單能見度，將對未來整體營運，可帶來正面的挹注。

橙的目前也有感受到美國、日本等地區的AM客戶，對於橙的TPMS系統追單的情況，整體訂單能見度至少有2～3個月水準，有信心在產品結構優化下，持續精進未來整體營運表現。

此外，由於AM市場的核心競爭要素，在於TPMS產品的通用性、覆蓋率，橙的旗下客製化的TPMS系統產品，因具有ID Copy等專利，產品均能使用在各地區熱門的車款上，且橙的在疫情期間，仍持續提升客製化的技術實力拉高競爭門檻，隨著疫情逐漸緩解，可帶動全球經貿與零售消費景氣回升，以期全力搶攻TPMS需求復甦的市場商機。

(工商 )