食藥署今（10）日宣佈，經過農委會、國貿局、駐外代表處等積極洽談，4家出口加工肉品業者（統一、奇美、嘉一香、維力），獲准輸出加工肉品、罐頭食品到新加坡，為2014年「劣油事件」後的重大突破。

據悉，2014年「劣油事件」後，多國禁止台灣出口動物性油脂類產品，近期在農委會防檢局、國際處及畜牧處、衛福部食藥署、地方政府衛生局、駐新加坡代表處經濟組、經濟部國際貿易局、財團法人中央畜產會等政府單位及業者的密切合作下，終有突破。

食藥署也說明，其中2家（嘉一香食品、維力食品）為新申請食品加工廠，另2家（奇美食品、統一企業）為2014年油品事件後，暫停輸出的食品加工廠。

食藥署表示，一方面新加坡政府信任台灣的食安把關，二方面是由於疫情關係，星國急需罐頭類、加工肉品。在罐頭產品部份，星方同意採預核清單制度（prelisting），由我國主管機關提出有意輸銷業者名單，供該局進行准入事宜，免除事先實地查核程序。

食藥署提到，但至今仍有部分市場，像是澳門等，仍禁止台灣出口動物性油脂產品，待相關單位持續協商。

(工商 )